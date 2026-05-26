Andrea Sannino a Vico del Gargano | l' autore di ' Abbracciame' live in Piazza Monte Tabor

L'estate vichese 2026 si fa sempre più ricca. Sabato 22 agosto arriva Andrea Sannino. Artista amatissimo dal grande pubblico, capace di portare energia, emozione e partecipazione. Sannino si esibirà in Piazza Tabor, a partire dalle ore 22, in uno degli appuntamenti centrali della parte finale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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