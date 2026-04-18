Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale live | i più grandi successi dei Matia Bazar a Vico del Gargano

Da foggiatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vico del Gargano, dal 16 al 18 luglio, si svolge la festa della Madonna del Carmine. Il 18 luglio si terrà un concerto in piazza con Carlo Marrale, ex chitarrista e autore dei Matia Bazar, e Silvia Mezzanotte, cantante che ha interpretato alcuni dei successi della band. L’evento chiuderà le celebrazioni e vedrà protagonisti i due artisti sul palco della località pugliese.

In occasione della festa della Madonna del Carmine che si svolgerà dal 16 al 18 luglio a Vico del Gargano, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, rispettivamente ex chitarrista-autore e voce dei Matia Bazar chiuderanno le celebrazioni con un concerto live che si terrà sabato 18 luglio in piazza, con.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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