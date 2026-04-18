Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale live | i più grandi successi dei Matia Bazar a Vico del Gargano

A Vico del Gargano, dal 16 al 18 luglio, si svolge la festa della Madonna del Carmine. Il 18 luglio si terrà un concerto in piazza con Carlo Marrale, ex chitarrista e autore dei Matia Bazar, e Silvia Mezzanotte, cantante che ha interpretato alcuni dei successi della band. L’evento chiuderà le celebrazioni e vedrà protagonisti i due artisti sul palco della località pugliese.

In occasione della festa della Madonna del Carmine che si svolgerà dal 16 al 18 luglio a Vico del Gargano, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, rispettivamente ex chitarrista-autore e voce dei Matia Bazar chiuderanno le celebrazioni con un concerto live che si terrà sabato 18 luglio in piazza, con.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sanremo 2026: Piero Cassano premiato, l’architetto del suono dei Matia Bazar onorato per 50 anni di musica italiana.Sanremo 2026: Piero Cassano, l’architetto del suono italiano, riceve il Premio DietroLeQuinte Sanremo si prepara a celebrare un protagonista discreto... Leggi anche: Piero Cassano: “La reunion con i Matia Bazar? Con un piede sono già sul palco ad aspettare Antonella e Carlo… ” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: I Matia Bazar in concerto. Data zero al Lanciano Forum; A VICO DEL GARGANO LA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 2026; Vico del Gargano si prepara alla Festa della Madonna del Carmine; Festa della Madonna del Carmine 2026: a Vico del Gargano fede, tradizione e grande musica dal 16 al 18 luglio. Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte in concerto a Napoli l'11 gennaioDomenica 11 gennaio alle 18.30 al Teatro Alfieri di Marano Carlo Marrale, fondatore storico e coautore dei più grandi successi dei Matia Bazar (1975 – 1994), e Silvia Mezzanotte, per tanti anni ... ilmattino.it Breve storia triste #maestro #musica #coach #live #studio Riccardo Russo Ermes Russo Silvia Mezzanotte Federica Lamberti Angela Giattino The Vocal Academy - Petrosino The Vocal Academy - Castelvetrano The Vocal Academy - Marsala The Vocal Ac - facebook.com facebook