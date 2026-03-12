Addio a Enrica Bonaccorti la signora della TV è morta a 76 anni

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e radiofonica, autrice e attrice, è deceduta a Roma all’età di 76 anni dopo aver combattuto una malattia. La sua carriera ha attraversato diversi decenni del panorama televisivo italiano, lasciando un segno importante nel settore. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra colleghi e appassionati.

Enrica Bonaccorti: storica conduttrice televisiva e radiofonica, autrice e attrice, si è spenta a 76 anni a Roma dopo una malattia. Protagonista della TV dagli anni '80 con programmi di grande successo. Il mondo dello spettacolo italiano si sveglia con una notizia dolorosa. Oggi, 12 marzo 2026, è morta presso la clinica Ars Biomedica di Roma Enrica Bonaccorti. La conduttrice, attrice e autrice, simbolo di un'eleganza mai ostentata, aveva 76 anni. L'annuncio della scomparsa è arrivato in diretta televisiva, dato con profonda commozione da Eleonora Daniele durante Storie Italiane su Rai 1. La battaglia contro la malattia Nel 2025, Enrica Bonaccorti aveva deciso di rendere pubblica la sua sfida più difficile: un tumore al pancreas. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

