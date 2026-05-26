Una turista ha richiesto un risarcimento di 2.700 euro dopo che l’hotel le ha negato l’acqua del rubinetto durante la cena. L'hotel ha rifiutato di servirle acqua di rubinetto e ha offerto solo acqua in bottiglia. La Cassazione ha confermato il mancato diritto della cliente a ricevere acqua del rubinetto in quella circostanza, respingendo il ricorso.

? Punti chiave Perché la turista ha chiesto un risarcimento di 2.700 euro?. Come ha reagito l'hotel al rifiuto di servire acqua del rubinetto?. Quali norme impediscono agli alberghi di offrire acqua gratuita in cena?. Cosa stabilisce la legge sul diritto all'acqua nei pacchetti turistici?.? In Breve Ricorso per 2.700 euro respinto dopo cinque anni di battaglie legali.. Controversia nata nel 2019 presso un hotel a cinque stelle di Corvara.. Bottiglie da 0,75 litri vendute a 7 euro l'una durante la cena.. Sentenza conferma l'assenza di obblighi legali per l'acqua filtrata nelle strutture.. La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso di una turista che nel 2019 contestava a un hotel di Corvara, nelle Dolomiti, il mancato servizio di acqua del rubinetto durante la cena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hotel: Cassazione nega il diritto all’acqua del rubinetto in cena

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