Iran respinge il piano Usa | vacilla la tregua schizza il petrolio Tre navi attraversano Hormuz a localizzatori spenti
L'Iran ha respinto il piano presentato dagli Stati Uniti, causando un'interruzione nei negoziati tra i due paesi. La tregua già in corso appare ora instabile, mentre il prezzo del petrolio registra un aumento significativo. Nelle ultime ore, sono state segnalate tre navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz senza attivare i localizzatori. La situazione resta tesa e senza segnali di immediata ripresa nei colloqui diplomatici.
Roma, 11 maggio 2026 – Nuovo stop ai negoziati tra Iran e Usa, vacilla la fragile tregua alla guerra in Medio Oriente. Teheran ha respinto il piano di Washington: “Richieste ingiuste ed eccessive”, la linea. "Non mi piace la loro risposta, è inappropriata", commenta Trump. Nervose le Borse, mentre il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Tre petroliere avrebbero attraversato nelle ultime ore Hormuz, con i localizzatori spenti e seguendo una rotta indicata dall’Iran. L’esercito iraniano dichiara di aver abbattuto un drone nemico. “Non c’è un vero cessate il fuoco”. Le autorità di Teheran hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi: la premio Nobel per la pace è stata trasferita nella capitale per cure mediche.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Argomenti più discussi: L'Iran respinge il piano Usa, 'richieste eccessive'; L'Iran respinge il piano Usa, 'richieste eccessive'; I rendimenti dei Treasury salgono mentre l’Iran respinge il piano USA per lo Stretto di Hormuz; Richieste eccessive, così l'Iran ha fatto saltare il negoziato con gli Usa. Furia Trump. E il petrolio torna a salire.
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