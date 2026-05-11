Iran respinge il piano Usa | vacilla la tregua schizza il petrolio Tre navi attraversano Hormuz a localizzatori spenti

L'Iran ha respinto il piano presentato dagli Stati Uniti, causando un'interruzione nei negoziati tra i due paesi. La tregua già in corso appare ora instabile, mentre il prezzo del petrolio registra un aumento significativo. Nelle ultime ore, sono state segnalate tre navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz senza attivare i localizzatori. La situazione resta tesa e senza segnali di immediata ripresa nei colloqui diplomatici.

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