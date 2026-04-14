Come funziona il blocco degli Usa nello Stretto di Hormuz | Intercetteremo le navi da e per i porti iraniani

Gli Stati Uniti hanno avviato un blocco navale nello Stretto di Hormuz, dichiarando che tutte le navi dirette ai porti iraniani o provenienti da essi saranno soggette a intercettazioni e cattura. La misura, ufficialmente entrata in vigore, prevede controlli sulle imbarcazioni che attraversano questa importante via marittima. La decisione riguarda tutte le navi che transitano nella zona, senza specificare eccezioni o dettagli operativi.