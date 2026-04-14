Come funziona il blocco degli Usa nello Stretto di Hormuz | Intercetteremo le navi da e per i porti iraniani
Gli Stati Uniti hanno avviato un blocco navale nello Stretto di Hormuz, dichiarando che tutte le navi dirette ai porti iraniani o provenienti da essi saranno soggette a intercettazioni e cattura. La misura, ufficialmente entrata in vigore, prevede controlli sulle imbarcazioni che attraversano questa importante via marittima. La decisione riguarda tutte le navi che transitano nella zona, senza specificare eccezioni o dettagli operativi.
Il blocco navale Usa nello Stretto di Hormuz è entrato in vigore: navi da e per l’Iran saranno soggette a "intercettazioni e cattura". Consentito il passaggio di spedizioni umanitarie, di forniture mediche e di altri beni essenziali, previa ispezione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz.
Hormuz, si rischia una guerra in mare? Le sei navi militari Usa e i marines per imporre il blocco ai porti iraniani«Abbiamo il migliore, il più sofisticato equipaggiamento di sminamento del mondo.