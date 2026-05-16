LIVE Italia-Canada 0-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | si va verso la fase finale del secondo periodo di gara
Attualmente si sta disputando la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Il punteggio è di 0-4 in favore del Canada e si sta avvicinando la fine del secondo periodo di gioco. Poco prima delle due del mattino italiane, è stato segnato un gol da parte di un giocatore canadese con un tiro dalla distanza, ma l’azione è sotto revisione da parte degli arbitri a causa di un possibile contatto tra il portiere canadese e un giocatore italiano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:59 GOL DI PIETRONIRO DALLA DISTANZA, ma attenzione perché l’azione è in esame da parte degli arbitri per un contatto fra Talbot, portiere del Canada, e un giocatore azzurro. 02:35 Succede di tutto davanti alla porta di Fadani, poi sul ribaltamento di fronte.Saracino, per pochissimo non riesce a trovare il modo di segnare. 04:34 Partita molto spezzettata ora. 06:00 Si esaurisce la superiorità azzurra. 06:36 Ci prova Tommaso De Luca: trova la porta, non impensierisce Talbot. 07:34 Tiro di Segrafredo: Talbot blocca il disco. Italia con un altro minuto di powerplay. 08:05 Sgambetto di Whitecloud su Bradley: Italia ora che tornerà a giocare in superiorità per 2 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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