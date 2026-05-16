LIVE Italia-Canada 0-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | si va verso la fase finale del secondo periodo di gara

Attualmente si sta disputando la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Il punteggio è di 0-4 in favore del Canada e si sta avvicinando la fine del secondo periodo di gioco. Poco prima delle due del mattino italiane, è stato segnato un gol da parte di un giocatore canadese con un tiro dalla distanza, ma l’azione è sotto revisione da parte degli arbitri a causa di un possibile contatto tra il portiere canadese e un giocatore italiano.

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