L’Italia dell’hockey su ghiaccio è tornata in Division I dopo un solo anno in Top Division. Durante il Mondiale, la squadra ha perso la partita contro la Slovenia, che è stata definita completamente sbagliata. Alex Trivellato ha commentato che il torneo è stato amaro per l’Italia, sottolineando gli errori commessi nella sfida contro la Slovenia.

L’Italia dell’hockey su ghiaccio torna in Division I dopo soltanto un anno dalla promozione in Top Division. A decretarlo sono stati i Mondiali 2026 in corso di svolgimento in Svizzera, dove il Blue Team si è classificato all’ultimo posto del Girone B con un solo punto raccolto. Sette partite e sette sconfitte, quella con la Danimarca ai supplementari, ma soprattutto “lo spareggio salvezza” contro la Slovenia perso in maniera netta: 1-5, dopo esser stati anche in vantaggio e aver sbloccato la sfida. Poi però il calo, con i balcanici bravi a sfruttare ogni occasione a bucare una squadra che di fatto ha staccato la spina incassando un pesante ko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Alex Trivellato: “Un Mondiale amaro per l’Italia. Partita con la Slovenia completamente sbagliata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hockey ghiaccio: Italia, con la Slovenia un solo risultato per la salvezza ai MondialiL’Italia dell’hockey su ghiaccio affronta la Slovenia con l’obiettivo di vincere per evitare la retrocessione.

Hockey ghiaccio, l’Italia perde contro la Slovenia e retrocede in Division IL’Italia ha perso contro la Slovenia nel match di hockey su ghiaccio, subendo così una sconfitta che ha portato alla retrocessione in Division I.

Temi più discussi: LIVE Italia-Danimarca, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la salvezza; LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza; Italia-Slovenia Mondiali Hockey 2026: orario, programma e dove vederla in streaming; LIVE Italia-Svezia 0-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi più forti, il Blue Team rimane in fondo al girone.

Per l’Italia arrivano le due finali del Mondiale. Si comincia domenica alle 16.20 con la Danimarca. Alex Trivellato: Non c’è scritto da nessuna parte che non possiamo salvarci hockeyitalia21.com/2026/05/23/per… x.com

Hockey ghiaccio, Alex Trivellato: Un Mondiale amaro per l’Italia. Partita con la Slovenia completamente sbagliataL'Italia dell'hockey su ghiaccio torna in Division I dopo soltanto un anno dalla promozione in Top Division. A decretarlo sono stati i Mondiali 2026 in ... oasport.it

Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: la lista dei 25 e il nodo su Damian ClaraDopo aver completato il ciclo di amichevoli in avvicinamento all'avventura iridata, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha ufficialmente la lista ... oasport.it