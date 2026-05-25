L’Italia ha perso contro la Slovenia nel match di hockey su ghiaccio, subendo così una sconfitta che ha portato alla retrocessione in Division I. La partita si è conclusa con il team italiano che non è riuscito a evitare il risultato negativo, confermando il calo di prestazioni nelle ultime gare. La sconfitta definitiva ha sancito il passaggio alla categoria inferiore, segnando la fine di un lungo trimestre di risultati deludenti.

L’Italia ha perso anche contro la Slovenia concludendo un periodo da incubo: la retrocessione in Division I ora è realtà Sconfitta e retrocessione. L’Italia dell’hockey su ghiaccio saluta la Top Division dei Mondiali dopo l’1-5 subito dalla Slovenia nella gara verità di Friburgo. Agli azzurri di Jukka Jalonen serviva una vittoria nei tempi regolamentari per agganciare la salvezza, ma il sogno si è infranto contro una squadra più cinica e determinata. La partita si era messa bene: al 17’26” del primo periodo, Pietroniro aveva sbloccato il match con un tiro all’incrocio, accendendo le speranze. Tuttavia, nella ripresa il copione è cambiato radicalmente. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Hockey ghiaccio, l’Italia perde contro la Slovenia e retrocede in Division I

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