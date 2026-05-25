Per non tornare in “Purgatorio” serve vincere: senza “se” e senza “ma”. L’Italia dell’hockey su ghiaccio ai Mondiali di Top Division 2026 è con le spalle al muro: la salvezza, o permanenza nella massima serie planetaria, passa dalla prossima partita. Nulla a cui Trivellato e soci non fossero pronti o preparati. Ci si gioca tutto contro la Slovenia, oggi alle ore 20.20 sul ghiaccio della BCF Arena di Friburgo, con l’obbligo di vincere nei 60 minuti nel testa a testa contro i balcanici. Il punto ottenuto ieri contro la Danimarca ha dato morale al Blue Team, non v’è dubbio, ma per arrivare a coronare gli sforzi di una settimana davvero intensa, e dura allo stesso tempo, servirà elevare le proprie prestazioni diventando impenetrabili in difesa, ma soprattutto cinici in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Italia, con la Slovenia un solo risultato per la salvezza ai Mondiali

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