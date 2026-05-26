‘Ho smesso di contare dopo 487 uomini’ | il racconto in aula delle richieste choc e la condanna dell’ex direttore di banca
In aula è stato riferito che l’ex direttore di banca avrebbe avuto rapporti con oltre 487 uomini, secondo quanto dichiarato durante il processo in Francia. Si parla di un sistema di controllo, isolamento e violenze, che avrebbe trasformato una relazione sentimentale in un contesto di abusi. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica, portando alla condanna dell’imputato.
Il processo in Francia e il racconto che ha scosso l’opinione pubblica. Per anni avrebbe trasformato una relazione sentimentale in un sistema di controllo, isolamento e violenze. È questa l’accusa al centro del processo che in Francia ha portato alla condanna di Guillaume Bucci, 51 anni, ex dirigente bancario, accusato dall’ex compagna di averla sottoposta per lungo tempo a abusi fisici e psicologici. La donna, indicata negli atti come Laetitia R., oggi 42enne, ha raccontato davanti al tribunale di avere vissuto per anni in una condizione che ha definito di dipendenza e controllo psicologico, fino a non riuscire più a distinguere il limite tra consenso e coercizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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