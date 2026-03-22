La diagnosi shock: quattro tumori scoperti per caso. Una visita di routine, un sintomo apparentemente banale — una pulsazione all’orecchio — e poi la scoperta che cambia tutto. È la storia di Kerry Sharples, 45 anni, che nel 2025 ha ricevuto una diagnosi sconvolgente: quattro tumori cerebrali benigni, noti come meningiomi. Il più grande, di circa 3,5 centimetri, si trovava dietro l’occhio destro. Gli altri erano distribuiti in diverse aree del cervello. Una situazione clinica complessa, emersa quasi per caso dopo esami di controllo. Il possibile legame con i contraccettivi. Dopo la diagnosi, i medici le hanno consigliato di interrompere immediatamente le iniezioni contraccettive ormonali, che assumeva da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Ho quattro tumori al cervello’: il racconto choc dopo anni di iniezione contraccettive, ma i medici frenano

Articoli correlati

Leggi anche: Simone Bilardo, imprenditore, che nel 2021 ha scoperto di avere due tumori al cervello: «Uno era operabile, l'altro no. Quando mi hanno detto che avevo due anni di vita, non ho visto la fine: ho visto un inizio»

Leggi anche: “A 12 anni perdi il rapporto con i figli e lo recuperi ai 21. Ho tre figlie, di cui una davvero malata. Ha un cancro al cervello”: John Mellencamp e il commovente racconto al podcast di Joe Rogan

Tutto quello che riguarda quattro tumori

Temi più discussi: Il cancro come una malattia genetica. Così cerco di vincere la resistenza dei tumori ai farmaci; Raimondo Todaro ha avuto quattro tumori: storia della sua malattia (ereditata dal padre); Giulia e la vittoria contro il tumore: Ora studio medicina, i libri mi hanno salvata. Ho imparato a vivere il tempo; Simone Bilardo, imprenditore, che nel 2021 ha scoperto di avere due tumori al cervello: Uno era operabile, l'altro no. Quando mi hanno detto che avevo due anni di vita, non ho visto la fine: ho visto un inizio.

«Ho fatto iniezioni contraccettive per 21 anni. Ora mi hanno diagnosticato 4 tumori al cervello»Quella che sembrava una semplice pulsazione all'orecchio si è trasformata in una scoperta sconvolgente: quattro tumori al cervello. msn.com

Raimondo Todaro ha avuto quattro tumori: storia della sua malattia (ereditata dal padre)Il ballerino è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, noto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e ad Amici, in questi anni ha dovuto fare i conti con quattro tumori, di due tre mal ... today.it

Ha una pulsazione all’orecchio: i medici scoprono quattro tumori al cervello Secondo gli specialisti ci sarebbe una connessione tra lo stato di salute della 45enne del Cheshire e l’uso di iniezioni contraccettive ormonali per vent’anni facebook