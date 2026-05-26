Ho letto l' enciclica di papa Leone queste 5 cose non le hanno raccontate

L’enciclica di papa Leone, nota come “dell’intelligenza artificiale” o “dittatura dell’algoritmo”, non si limita a queste etichette. Tra le pagine, si affrontano temi come le implicazioni etiche dell’uso delle nuove tecnologie, il rispetto della dignità umana e la responsabilità dei creatori di algoritmi. Nelle interpretazioni giornalistiche, queste parti sono spesso omesse, lasciando solo i titoli che enfatizzano l’aspetto tecnologico senza approfondire i contenuti morali e filosofici presenti nel testo.

È stata definita l’enciclica “dell’intelligenza artificiale”, l’enciclica sulla “dittatura dell’algoritmo”, ma si sa che nelle definizioni giornalistiche ci sta la parte e non il tutto. In realtà, nella Magnifica Humanitas di Leone XIV c’è molto di più: l’intelligenza artificiale non esaurisce il. 🔗 Leggi su Today.it

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320 - L'enciclica del Papa e il Cyberumanesimo

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