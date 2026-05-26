Durante un'udizione in commissione antimafia, l’ex sottosegretario è stato ascoltato su questioni legate a indagini e procedure giudiziarie. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra i membri della commissione, che hanno evidenziato alcune discrepanze rispetto a dichiarazioni precedenti. L’audizione si è concentrata su aspetti legati a eventi recenti e a possibili coinvolgimenti di funzionari pubblici in procedimenti giudiziari. Non sono state formulate accuse dirette né sono state fornite nuove prove durante l’intervento.

Ho ascoltato l’audizione dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, chiamato in Commissione Antimafia a spiegare perché abbia creato una società con Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, prestanome dei Senese, clan egemone a Roma, per gestire la nota “bisteccheria” e mi sono convinto di quale sia la verità: Delmastro è stato vittima di una operazione raffinatissima architettata dalla mafia per farlo dimettere! Una terribile vendetta. Vedrete: il tempo sarà galantuomo e questa verità agghiacciante sarà scolpita nel marmo della storia repubblicana. Come stupirsene? Da anni diciamo che le mafie non sparano più, sono diventate liquide, usano più il denaro che il piombo, più le astuzie della paura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho ascoltato Delmastro in Antimafia e mi sono convinto: è vittima di una trappola!

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