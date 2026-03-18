Nuova polemica coinvolge un sottosegretario che ha dichiarato di essersi ritirato dalla società coinvolta e ha ribadito che la sua storia contro la mafia è trasparente e dimostrabile. La vicenda si concentra sull’eventuale rapporto tra il politico e la famiglia Caroccia, mentre lui stesso assicura di aver preso le distanze da ogni legame. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in risposta alle recenti polemiche.

« La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente. Il mio livello due di scorta certamente non nasce per altri motivi se non per la battaglia contro la mafia che stiamo facendo, quindi questo parla per me». Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, commenta così, a Napoli, le notizie sul Fatto quotidiano che lo accostano a una famiglia legata alla mafia romana. «Dopodichè - aggiunge - si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che poi si scopre essere la figlia di.Nel momento in cui si scopre, per il rigore etico e morale che mi contraddistingue su questa battaglia, mi sono tolto dalla società». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuova bufera su Delmastro. Il sottosegretario in affari con la famiglia Caroccia? "Mi sono tolto dalla società, la mia storia antimafia è chiara"

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