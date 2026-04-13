Domani sera su Rai Due va in onda una nuova puntata di “Belve”, con tra gli ospiti Carlo Conti. Durante l’intervista, il conduttore ha parlato di se stesso, affermando di non essere curioso riguardo alla sua sessualità e di sentirsi a suo agio con la propria identità. Ha inoltre ricordato di aver avuto in passato due fidanzatine contemporaneamente e di essere sempre stato molto diretto nel parlare di sé.

Carlo Conti è tra gli ospiti di “ Belve ” in onda in prima serata domani 14 aprile su Rai Due. “Lo vede un suo erede in giro?”, domanda Fagnani “non lo so.Vedo Stefano De Martino essere partito fortissimo” dice il conduttore e la giornalista incalza “ma quello che sente più vicino a lei?” e Conti rivela “ Nicola Savino ”. Francesca Fagnani torna sulla staffetta in conduzione durante la finale di Sanremo: “Perché annunciarlo prima dal punto di vista della comunicazione?” e Conti ribatte “non mi sono mai preoccupato della comunicazione”, e rivela le ragioni di quella scelta “l’ho fatto perché avevo già deciso”. La giornalista incalza sul passaggio di testimone a Stefano De Martino dal palco dell’Ariston ” per alcuni è stato un momento un po’ troppo enfatico e pomposo, lei che è sempre così misurato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carlo Conti: “Io bisessuale? Ho solo un’idea fissa in testa. Non sono curioso, mi sono sempre trovato bene lì. Ero un po’ birbante, una volta ho gestito due fidanzatine”

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