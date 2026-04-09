Jannik Sinner ha dichiarato di aver avvertito un calo energetico e di essere stato stanco durante la partita contro Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Nonostante le difficoltà, il tennista si è detto soddisfatto del risultato e ha aggiunto che cercherà di recuperare in vista dei prossimi incontri. La vittoria è arrivata in un match caratterizzato da momenti di fatica e fatica fisica.

“Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani”. Sospiro di sollievo per Jannik Sinner dopo la vittoria contro Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con non pochi problemi. Sinner ha infatti dominato il primo set (6-1), ma ha poi perso un set nei Masters 1000 dopo 37 vinti consecutivamente e lo ha fatto anche a causa di un problema alla schiena e qualche momento di debolezza accusato nel secondo set. L’azzurro infatti dal 2-2 nel secondo ha iniziato ad accusare un calo di energie e ha subito un parziale di tre game a zero, con Machac che è andato sul 5-2 con doppio break. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un calo energetico, sono stanco e ho fatto fatica”: le parole di Sinner

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L’ANALISI DI JANNIK Dopo il sofferto match con Machac, Sinner ha commentato così “Oggi è stata una partita difficile, adesso vediamo come va, la cosa importante è che io riesca a recuperare. Prima della partita mi sentivo benissimo” #Tennis #S - facebook.com facebook