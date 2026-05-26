Un uomo ha deciso di eliminare completamente l’uso di internet, smartphone e carte di credito dalla sua vita, vivendo senza dispositivi digitali e collegamenti online. Ha riferito di non sentirsi sovraccarico e di vivere pienamente nel momento presente. La sua scelta comporta l’assenza di strumenti tecnologici comuni e di metodi di pagamento elettronici, adottando un approccio di vita molto minimalista e senza dipendenze digitali.

Un’attività, nessuno smartphone, niente internet e nemmeno carte di credito. È la scelta radicale di John Foley, 38 anni, proprietario di un vivaio pluripremiato a Holden, un comune degli Stati Uniti d’America, che ha deciso di abbandonare completamente la tecnologia per tornare a un metodo di lavoro “analogico”, basato esclusivamente su carta, penna e contatto diretto con i clienti. Una decisione maturata nel tempo, fino alla rottura definitiva con il digitale. Foley ha spiegato al Daily Star: “È stato terapeutico e liberatorio, mi sento come se avessi ripreso il controllo della mia vita, della mia mente e del mio senso di realizzazione. Il mio tempo davanti allo schermo era di circa 5 ore e 40 minuti al giorno, non una quantità enorme, ma pensavo di essere produttivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho abbandonato Internet, smartphone, carte di credito e computer. Il mio cervello non è sovraccarico, vivo davvero nel momento”: la scelta radicale di John Foley

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