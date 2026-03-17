Una startup americana sta sviluppando una tecnologia che mira a inserire cervelli umani veri all’interno di robot. L’obiettivo è creare sistemi complessi con funzioni cerebrali autentiche, portando a scenari sorprendenti e inquietanti. La sperimentazione riguarda l’integrazione di strutture neuronali reali nei dispositivi robotici, aprendo una serie di interrogativi sulla frontiera tra intelligenza artificiale e biologia umana.

Copiare un cervello biologico virtuale dentro un computer e farlo vivere in un mondo digitale è fattibile. Alcune aziende della Silicon Valley, come la Eon Systems, ci lavorano davvero. L’azienda statunitense ha diffuso un video che mostra una mosca della frutta virtuale guidata da una replica digitale del suo cervello. Il progetto propone un obiettivo ambizioso: dimostrare che una mappa completa delle connessioni neuronali può generare comportamento reale anche dentro una simulazione. Hanno già simulato il cervello di una mosca della frutta. La nuova mosca vive, apprende, si evolve. Il cervello di quella mosca ha circa 125 mila neuroni. Il cervello umano ne ha 86 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’uomo sta davvero creando Frankenstein: un cervello vero dentro un computer; l’innovazione di una start up USA che apre a uno scenario spaventoso

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