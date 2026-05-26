Hindley | La terza settimana mi piace Sono pronto alla battaglia

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza settimana del Giro d’Italia, Jai Hindley si mostra determinato, affermando di essere pronto alla battaglia. La corsa si avvicina al traguardo finale, con Hindley in quinta posizione a 3 minuti e 43 secondi dal leader e a 53 secondi dal terzo posto. La gara si sta avvicinando alle fasi decisive, con il ciclista della Red Bull-Bora-hansgrohe che esprime entusiasmo per la fase conclusiva.

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L’odierna Bellinzona-Carì lancia lo sprint finale del Giro d’Italia. Jai Hindley, co-capitano della  Red Bull-Bora-hansgrohe  assieme a  Giulio Pellizzari, si trova attualmente in quinta posizione a 3’43” dal leader della classifica e 53” dal terzo gradino del podio. L’australiano, che pare aver recuperato le forze dopo i problemi di salute accusati negli scorsi giorni, sembra pronto a dare battaglia fino all’ultimo giorno. Sulle condizioni di salute: “Mi sento bene, meglio rispetto all’ultimo giorno di riposo. È un buon segno. Sono pronto a partire, pronto per una grande battaglia. Questa settimana ci aspettano tante tappe difficili e penso che la gara si deciderà nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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