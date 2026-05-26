Hindley | La terza settimana mi piace Sono pronto alla battaglia
Nella terza settimana del Giro d’Italia, Jai Hindley si mostra determinato, affermando di essere pronto alla battaglia. La corsa si avvicina al traguardo finale, con Hindley in quinta posizione a 3 minuti e 43 secondi dal leader e a 53 secondi dal terzo posto. La gara si sta avvicinando alle fasi decisive, con il ciclista della Red Bull-Bora-hansgrohe che esprime entusiasmo per la fase conclusiva.
L’odierna Bellinzona-Carì lancia lo sprint finale del Giro d’Italia. Jai Hindley, co-capitano della Red Bull-Bora-hansgrohe assieme a Giulio Pellizzari, si trova attualmente in quinta posizione a 3’43” dal leader della classifica e 53” dal terzo gradino del podio. L’australiano, che pare aver recuperato le forze dopo i problemi di salute accusati negli scorsi giorni, sembra pronto a dare battaglia fino all’ultimo giorno. Sulle condizioni di salute: “Mi sento bene, meglio rispetto all’ultimo giorno di riposo. È un buon segno. Sono pronto a partire, pronto per una grande battaglia. Questa settimana ci aspettano tante tappe difficili e penso che la gara si deciderà nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Andrea Delogu: «Cosa non mi piace degli uomini? Quando sono troppo gentili. Delle donne mi piace tutto»Durante una puntata del programma Citofonare Rai2, la conduttrice radiofonica e televisiva ha commentato le sue preferenze riguardo agli uomini e...
Renato Biancardi al Grande Fratello VIP 2026: “Sono pronto anche a innamorarmi nella Casa, c’è una concorrete che mi piace. Io e Stefano De Martino non siamo amici d’infanzia come hanno scritto, ma da 7 anni” – IntervistaRenato Biancardi parteciperà al Grande Fratello Vip 2026, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.
Temi più discussi: Pellizzari, l’uomo della terza settimana: perché l’Italia può sperare nel podio al Giro; Pagelle Giro d’Italia 2026: Vingegaard con margine, Pellizzari reagisce di testa, Hindley non corre da compagno di squadra; GIRO D'ITALIA. VINGEGAARD FA TRIS E A PILA SI PRENDE LA ROSA: 2° GALL, 3° HINDLEY, 4° PIGANZOLI, 5° PELLIZZARI; Giro d’Italia 2026, Giulio Pellizzari e Jai Hindley stanno ancora recuperando dai problemi di salute: Sarà il giorno della verità. Cercheranno di resistere.
A VINGEGAARD BASTA UNO SCATTO! A 4,6 km dall’arrivo, Jonas parte sul ritmo del suo compagno di squadra Piganzoli. Niente da fare per Arensman, Gall e Hindley che non riescono a tenere sullo scatto del danese che si invola verso la terza vittoria di t facebook
COMANDA VINGEGAARD A PILA! Il fenomeno danese offre un'altra prestazione di primissimo livello e - dopo Blockhaus e Corno alle Scale - conquista anche l'arrivo di Pila. Terza vittoria e maglia rosa per lui: il Giro prende la direzione della Visma. Ancor x.com
Giro d’Italia 2026, Jai Hindley: Mi sento abbastanza bene e mi piace la terza settimana. Sono pronto per la battaglia© SirottiJai Hindley pronto a dire la sua nella terza e ultima settimana del ... msn.com
Giro d'Italia, Pellizzari pronto a sacrificarsi per Hindley. Polemiche per l'arrivo di Milano: Aiutati dalle motoGiro d'Italia, la seconda settimana ha detto che Vingegaard è più forte di tutti, e adesso resta da capire chi potrà salire sul podio con lui. Polemiche dopo la volata di Milano tra moto e squalifiche ... sport.virgilio.it