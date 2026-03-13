Renato Biancardi parteciperà al Grande Fratello Vip 2026, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In un’intervista ha detto di essere pronto a innamorarsi nella Casa e ha menzionato una concorrente che gli piace. Ha anche precisato che non è amico d’infanzia di Stefano De Martino, come alcuni hanno scritto, ma lo conosce da circa sette anni.

Renato Biancardi sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2026, che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del reality di Canale 5. Nato a Napoli nel 1993, Renato Biancardi dopo essersi diplomato al liceo classico (Sannazzaro) ha deciso di lasciare Napoli andando a studiare recitazione presso l’ Accademia di recitazione a Roma. In molti lo ricorderanno per la sua partecipazione al reality in onda su Mtv nel cast di Ex on the Beach, condotto da Elettra Lamborghini. Grande appassionato di musica, Renato inizia il suo cammino nel mondo della discografica come cantante. Al di là dell’ambito lavorativo, del suo privato sappiamo che è diventato papà. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Renato Biancardi al Grande Fratello VIP 2026: "Sono pronto anche a innamorarmi nella Casa, c'è una concorrete che mi piace. Io e Stefano De Martino non siamo amici d'infanzia come hanno scritto, ma da 7 anni" – Intervista

