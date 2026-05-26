Hiljemark giù il sipario

Nella giornata di ieri lo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark ha imposto il "rompete le righe" allo spogliatoio capitanato da Antonio Caracciolo: alle ferie dei calciatori, che torneranno alla spicciolata al quartier generale tra la fine di giugno e l’inizio di luglio per il raduno precedente alla partenza per il ritiro di Morgex (secondo anno consecutivo in Val d’Aosta), farà da contraltare il conto alla rovescia per l’esonero del tecnico svedese. Al netto delle dichiarazioni di facciata rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del match con la Lazio, il futuro del mister svedese è lontano dalla Torre pendente. Il diesse Leonardo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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