Giù il sipario il Perugia almeno è salvo A Forlì arriva il punto ma non gli applausi

La stagione del Perugia si è conclusa con un punto raccolto in trasferta a Forlì, confermando la permanenza in categoria. La squadra ha terminato il campionato con un andamento difficile, caratterizzato da un inizio complicato e risultati altalenanti. La qualificazione è stata assicurata all’ultima giornata, ma il rendimento complessivo non ha incontrato l’entusiasmo dei tifosi. La fine della stagione chiude un ciclo segnato da alcune difficoltà sul campo.

FORLI – La salvezza è arrivata, ma per fortuna la stagione è finita. È stata un campionato che ha sfiorato l’imbarazzo, per un avvio di stagione indecoroso. L’arrivo del trio, Tedesco, Gaucci e Novellino, ha, almeno, portato ad un cambio di passo e soprattutto alla salvezza arrivata sul campo del Forlì. I grifoni conquistano quel punticino, nonostante una prestazione discutibile, necessario per non vivere le emozioni dagli altri campi, che almeno per un po’ ne hanno regalate. Ora la speranza è quella di ripartire con idee chiare, investimenti e prospettive. Un’agonia come quella degli ultimi due anni sarà difficile da digerire ancora. Una piazza, tra le cose, che muove seicento tifosi in trasferta (quelli che ieri hanno raggiunto Forlì) non merita un altro campionato ai margini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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