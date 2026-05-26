Hezbollah Carc e Iran | i sostenitori in Italia del manifesto islamico

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, tra docenti universitari, ambasciatori e giornalisti, ci sono esponenti di Hezbollah e figure del fronte del «Dissenso» islamico. Questi sostenitori condividono un manifesto che promuove un'interpretazione religiosa e politica dell'islam. La presenza di rappresentanti di Hezbollah nel paese si manifesta anche attraverso incontri e incontri pubblici, senza che siano stati segnalati provvedimenti legali contro di loro.

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Docenti universitari, ambasciatori, giornalisti, esponenti di primo piano di Hezbollah e rappresentanti del fronte del «Dissenso» italiano. Il tavolo dei relatori del convegno «Capire l'Iran», che si è tenuto il 9 maggio a Roma organizzato dall'Asse antimperialista, contiene la chiave politica dell'intera giornata. Lo stesso convegno dove Hamza Piccardo, islamista e attivista di riferimento di varie associazioni musulmane in Italia ha esortato alla «resistenza» e definito le milizie di Hamas, la stessa Hezbollah e la Jihad Islamica in Palestina a «forme innovative di politica». La Palestina diventa Iran, Gaza Teheran e la presunta resistenza di un popolo diventa la resistenza di uno Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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