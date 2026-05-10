Sotto la pioggia per l' Iran | duemila in piazza del Nettuno per chiedere la fine del regime islamico | VIDEO

Oggi a Bologna circa duemila persone provenienti dalla diaspora iraniana si sono riunite in piazza del Nettuno, camminando dalla scalinata del Pincio. La manifestazione si è svolta sotto la pioggia, con partecipanti che hanno espresso il loro sostegno alla fine del regime islamico nel loro paese. La protesta ha coinvolto cittadini arrivati da diverse parti d’Italia, tutti uniti nel chiedere cambiamenti politici in Iran.

Circa duemila iraniani della diaspora, arrivati da ogni angolo d'Italia, hanno sfilato oggi per le strade di Bologna dalla scalinata del Pincio fino a Piazza del Nettuno. Bandiere con il leone e il sole dell'Iran pre-rivoluzionario, e a tratti stelle di David e bandiere americane, hanno colorato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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