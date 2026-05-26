Henkel | brand si rinnova e allarga offerta con rilancio di Syoss by Palette oleo intense Syoss color glaze e Syoss care keratin

Notizia in breve

Un anno dopo il rebranding, il marchio di prodotti per la cura dei capelli ha presentato un aggiornamento della sua linea. Sono stati rilanciati tre prodotti: Syoss by Palette Oleo Intense, Syoss Color Glaze e Syoss Care Keratin. Questi prodotti sono stati ampliati e migliorati per offrire nuove soluzioni ai consumatori. La presentazione è avvenuta a Milano e ha segnato un cambiamento nel posizionamento del marchio sul mercato.