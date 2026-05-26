Henkel | brand si rinnova e allarga offerta con rilancio di Syoss by Palette oleo intense Syoss color glaze e Syoss care keratin

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un anno dopo il rebranding, il marchio di prodotti per la cura dei capelli ha presentato un aggiornamento della sua linea. Sono stati rilanciati tre prodotti: Syoss by Palette Oleo Intense, Syoss Color Glaze e Syoss Care Keratin. Questi prodotti sono stati ampliati e migliorati per offrire nuove soluzioni ai consumatori. La presentazione è avvenuta a Milano e ha segnato un cambiamento nel posizionamento del marchio sul mercato.

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Milano, 26 mag. (Adnkronos) - A un anno esatto dal rebranding che ha trasformato lo storico marchio Palette in Syoss by Palette, il brand di Henkel consumer brands non si ferma e continua la sua evoluzione allargando il proprio ecosistema attraverso il rilancio di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere colorate con effetto laminazione e lucentezza. La nuova tappa di questa evoluzione è stata raccontata oggi a Milano, presso lo Spazio Lineapelle, nell'ambito di 'Syoss color studio': un momento per approfondire le innovazioni di prodotto e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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