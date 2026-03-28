Nella primavera del 2026, il settore della nail art si presenta con nuove tendenze che combinano eleganza, creatività e colori vivaci. Le nuove collezioni includono sia motivi delicati sia design audaci, con l’utilizzo di tonalità che spaziano dal pastello alle sfumature più intense. Questi cambiamenti si riflettono nelle proposte di numerosi brand e nelle preferenze dei consumatori.

Le unghie diventano superfici espressive, capaci di coniugare eleganza e sperimentazione, tra giochi di colore, texture e dettagli tridimensionali. Tra le tendenze più evidenti spiccano i pois: piccoli puntini decorano basi pastello come rosa, salvia o azzurro, creando manicure delicate che richiamano l’atmosfera artigianale delle uova dipinte a mano. Le “picnic nails” sostituiscono le quadrettature autunnali e invernali, con motivi vichy monocromatici che giocano su texture e profondità, arricchiti talvolta da dettagli decorativi come coccinelle, reinterpretando un classico con leggerezza e stile contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La primavera 2026 rinnova il panorama della nail art con un mix di raffinatezza, creatività e palette fresche.

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