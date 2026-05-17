Negli ultimi tempi si registrano sviluppi nel settore del make-up e della cura della pelle dedicati a persone con disabilità, con prodotti che si trovano anche in Italia o sono in fase di produzione. Questi prodotti includono packaging più accessibili e formule pensate per un uso universale, rendendo il settore della bellezza più pratico e rappresentativo. Le aziende stanno lavorando per rendere più facile l’utilizzo di cosmetici e prodotti skincare, adattandoli alle diverse esigenze di chi ha bisogno di soluzioni più inclusive.

Oggi qualcosa sta cambiando — finalmente anche in Italia. Nuovi brand di beauty e skincare adattiva stanno ripensando prodotti, confezioni ed esperienza d’uso per persone con tremori alle mani, ridotta mobilità agli arti, disabilità visive, sensoriali o uditive. Non si tratta più di soluzioni medicali o di nicchie invisibili, ma di una nuova idea di self-care: più autonoma, dignitosa e universale. Benedetta Skincare Tra le realtà più innovative c’è Benedetta Skincare, il primo brand italiano di skincare adattiva ideato e lanciato dalla disability influencer e creator Benedetta De Luca. «Non devi adattarti al prodotto, è il prodotto che si adatta a te». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I brand di make-up e skin care inclusiveie adattivi per le persone con disabilità che si possono trovare anche in Italia/in lavorazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

anche per italia - irlanda del nord sarà attivo “connect me too”, servizio di audiodescrizione immersiva per persone con disabilità visiveIn occasione della gara tra le nazionali di Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo 2026 allo stadio di Bergamo, tornerà nuovamente...

Leggi anche: Festival di Sanremo, il coro delle persone con disabilità tra le polemiche. La mamma di un corista: «Si sono meritati quel palco: la disabilità mentale non trova quasi mai spazio»

The Milking Game: l’assurdo stato della Content Creation italiana a tema GDR reddit

Lo ha indossato al Met Gala 2026 Gigi Hadid, che ha sfoggiato un make up naturale. Si chiama Maybelline Serum Lipstick ed è il rossetto nude caldo perfetto x.com

Profumi, 5 nuovi brand di nicchia appena arrivati in Italia da provareIl profumo non è un’arte fissa. Si sviluppa insieme ai cambiamenti culturali e sociali ed è segnato dall’epoca in cui esiste, dichiara Elizabeth Liau, fondatrice di Maison de l’Asie. Appena giunto ... iodonna.it