I brand di make-up e skin care inclusiveie adattivi per le persone con disabilità che si possono trovare anche in Italia in lavorazione

Da vanityfair.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si registrano sviluppi nel settore del make-up e della cura della pelle dedicati a persone con disabilità, con prodotti che si trovano anche in Italia o sono in fase di produzione. Questi prodotti includono packaging più accessibili e formule pensate per un uso universale, rendendo il settore della bellezza più pratico e rappresentativo. Le aziende stanno lavorando per rendere più facile l’utilizzo di cosmetici e prodotti skincare, adattandoli alle diverse esigenze di chi ha bisogno di soluzioni più inclusive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi qualcosa sta cambiando — finalmente anche in Italia. Nuovi brand di beauty e skincare adattiva stanno ripensando prodotti, confezioni ed esperienza d’uso per persone con tremori alle mani, ridotta mobilità agli arti, disabilità visive, sensoriali o uditive. Non si tratta più di soluzioni medicali o di nicchie invisibili, ma di una nuova idea di self-care: più autonoma, dignitosa e universale. Benedetta Skincare Tra le realtà più innovative c’è Benedetta Skincare, il primo brand italiano di skincare adattiva ideato e lanciato dalla disability influencer e creator Benedetta De Luca. «Non devi adattarti al prodotto, è il prodotto che si adatta a te». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

i brand di make up e skin care inclusiveie adattivi per le persone con disabilit224 che si possono trovare anche in italia in lavorazione
© Vanityfair.it - I brand di make-up e skin care inclusiveie adattivi per le persone con disabilità che si possono trovare anche in Italia/in lavorazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

anche per italia - irlanda del nord sarà attivo “connect me too”, servizio di audiodescrizione immersiva per persone con disabilità visiveIn occasione della gara tra le nazionali di Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo 2026 allo stadio di Bergamo, tornerà nuovamente...

Leggi anche: Festival di Sanremo, il coro delle persone con disabilità tra le polemiche. La mamma di un corista: «Si sono meritati quel palco: la disabilità mentale non trova quasi mai spazio»

Profumi, 5 nuovi brand di nicchia appena arrivati in Italia da provareIl profumo non è un’arte fissa. Si sviluppa insieme ai cambiamenti culturali e sociali ed è segnato dall’epoca in cui esiste, dichiara Elizabeth Liau, fondatrice di Maison de l’Asie. Appena giunto ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web