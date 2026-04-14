Ex Milan Taibi | Berlusconi mi disse ‘bentornato a casa’ Era informato su tutto

Massimo Taibi, ex portiere del Milan, ha recentemente parlato del suo primo incontro con un dirigente del club, rivelando che durante quell’occasione il dirigente gli avrebbe detto “bentornato a casa”. Taibi ha anche affermato che il dirigente era a conoscenza di molte informazioni riguardo alla squadra e alle sue dinamiche. Le sue dichiarazioni si sono concentrate esclusivamente su fatti diretti e verificabili, senza entrare in analisi o interpretazioni.

Massimo Taibi, ex portiere del Milan ( stagione 1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta.it. L'ex estremo difensore rossonero, ad oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto raccontare il primo incontro che ha avuto all'epoca con Silvio Berlusconi, presidente e proprietario del Milan. Ma non solo: l'ex rossonero ha voluto rivolgere alcune perla anche ad Arrigo Sacchi. Ecco, di seguito, le sue parole: Qualche altro allenatore con cui non si è trovato? "Direi Spalletti e Zaccheroni. Grandi allenatori con cui non è scattato il feeling, può capitare. Avevo, invece, un ottimo rapporto con Sacchi. Arrigo era maniacale in tutto e curava tanto la fase difensiva.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Taibi: “Berlusconi mi disse ‘bentornato a casa’. Era informato su tutto” Taibi: “Berlusconi era informato su tutto. Van Basten? Eleganza unica. Una volta Costacurta…”Massimo Taibi, ex portiere, tra le altre, del Milan (1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta. Leggi anche: Manninger confessa su Conte: «Alla Juventus era l’unico a credere allo Scudetto all’inizio. Una volta mi prese da parte e mi disse questo»