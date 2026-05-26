HD Forum Italia compie 20 anni | media tra AI etica e convergenza digitale

Notizia in breve

HD Forum Italia ha festeggiato 20 anni di attività. Durante l’evento, sono stati affrontati temi come l’intelligenza artificiale, la convergenza tra diversi media e le questioni etiche legate alla comunicazione digitale. Sono stati presentati interventi e discussioni su come queste tecnologie influenzano il settore e le sfide che si presentano nel gestire aspetti etici e tecnici. La celebrazione ha coinvolto professionisti e rappresentanti di vari ambiti della comunicazione digitale.