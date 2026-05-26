HD Forum Italia compie 20 anni | media tra AI etica e convergenza digitale
HD Forum Italia ha festeggiato 20 anni di attività. Durante l’evento, sono stati affrontati temi come l’intelligenza artificiale, la convergenza tra diversi media e le questioni etiche legate alla comunicazione digitale. Sono stati presentati interventi e discussioni su come queste tecnologie influenzano il settore e le sfide che si presentano nel gestire aspetti etici e tecnici. La celebrazione ha coinvolto professionisti e rappresentanti di vari ambiti della comunicazione digitale.
HD Forum Italia celebra 20 anni: focus su intelligenza artificiale, convergenza dei media e sfide etiche per il futuro della comunicazione. Nella solenne cornice della Sala San Pio X presso il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, il 26 maggio 2026, si è celebrato un compleanno che è molto più di una ricorrenza cronologica: il ventennale di HD Forum Italia. Nata nel 2006, in una stagione dominata dal traumatico ma necessario passaggio al digitale terrestre, l'associazione ha saputo evolversi da presidio tecnico per l' alta definizione a laboratorio permanente per la convergenza multipiattaforma. Oggi, quel cammino iniziato tra i pixel approda alle soglie dell’ intelligenza artificiale, ponendo l'industria audiovisiva di fronte a un bivio fondamentale tra progresso tecnologico e salvaguardia della dignità umana. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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