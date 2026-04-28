Trentasei studenti di un istituto scolastico hanno preso parte a un evento chiamato Hackathon 20:20, dedicato a Leonardo Belladonna. Durante questa competizione, i partecipanti si sono confrontati con temi legati all'intelligenza artificiale, affrontando questioni di etica e algoritmi. L'iniziativa si è svolta in un contesto di ricerca e innovazione, coinvolgendo giovani in attività pratiche e collaborative.

? Cosa sapere Trentasei studenti dell'istituto Montani hanno partecipato all'Hackathon 20:20 dedicato a Leonardo Belladonna.. La sfida tecnologica ha imposto l'uso dell'intelligenza artificiale con limiti etici contro la manipolazione.. Trentasei studenti dell’indirizzo informatica hanno affrontato una maratona di venti ore e venti minuti presso l’istituto Montani per la seconda edizione dell’Hackathon 20:20, un evento dedicato alla memoria di Leonardo Belladonna. Il tempo si è fermato su quel numero simbolico, le 20:20, scelto per onorare il ricordo del giovane studente scomparso nell’estate del 2024. Leonardo era un talento della strategia digitale, uno che amava risolvere enigmi informatici in tempi rapidissimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hackathon 20:20: 36 studenti sfidano l’IA tra etica e algoritmi

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