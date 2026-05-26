L’Associazione HbbTV ha annunciato il lancio di Application Showcase, una piattaforma che raccoglie le principali applicazioni per TV interattive. La vetrina globale include servizi di streaming, pubblicità digitale e altre funzioni interattive. La piattaforma permette di visualizzare le app più innovative nel settore, offrendo un punto di riferimento per gli utenti e gli sviluppatori.

L’Associazione HbbTV presenta Application Showcase, piattaforma che raccoglie le migliori applicazioni per TV interattive tra streaming, ADV e servizi digitali. Concepito come punto di riferimento centrale per la comunità HbbTV, l' Application Showcase mette in evidenza applicazioni HbbTV all'avanguardia e concrete realizzate da emittenti, operatori di piattaforme, fornitori di tecnologia e altri attori del mercato di tutto il mondo. Offre una panoramica curata di come HbbTV viene utilizzata nella pratica, dimostrando la varietà di funzionalità e servizi resi possibili da HbbTV. La vetrina include miglioramenti interattivi dei programmi, pubblicità interattiva, cataloghi on-demand, EPG, accesso ai canali FAST, giochi, servizi di accessibilità e pubblicità indirizzabile. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - HbbTV lancia Application Showcase: la vetrina globale delle app TV interattive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E-commerce, Amazon lancia la quinta edizione dei Made in Italy Days, vetrina globale per 5.500 eccellenze italianeAmazon ha annunciato l’avvio della quinta edizione dei Made in Italy Days, un evento dedicato a promuovere prodotti italiani di qualità su scala...

La nuova TV passa da HbbTV: svolta per broadcaster e streamingLa televisione sta attraversando un cambiamento significativo con l’introduzione dell’HbbTV, una tecnologia che permette di integrare contenuti...