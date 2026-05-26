HbbTV lancia Application Showcase | la vetrina globale delle app TV interattive
L’Associazione HbbTV ha annunciato il lancio di Application Showcase, una piattaforma che raccoglie le principali applicazioni per TV interattive. La vetrina globale include servizi di streaming, pubblicità digitale e altre funzioni interattive. La piattaforma permette di visualizzare le app più innovative nel settore, offrendo un punto di riferimento per gli utenti e gli sviluppatori.
L’Associazione HbbTV presenta Application Showcase, piattaforma che raccoglie le migliori applicazioni per TV interattive tra streaming, ADV e servizi digitali. Concepito come punto di riferimento centrale per la comunità HbbTV, l' Application Showcase mette in evidenza applicazioni HbbTV all'avanguardia e concrete realizzate da emittenti, operatori di piattaforme, fornitori di tecnologia e altri attori del mercato di tutto il mondo. Offre una panoramica curata di come HbbTV viene utilizzata nella pratica, dimostrando la varietà di funzionalità e servizi resi possibili da HbbTV. La vetrina include miglioramenti interattivi dei programmi, pubblicità interattiva, cataloghi on-demand, EPG, accesso ai canali FAST, giochi, servizi di accessibilità e pubblicità indirizzabile. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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