La nuova TV passa da HbbTV | svolta per broadcaster e streaming

La televisione sta attraversando un cambiamento significativo con l’introduzione dell’HbbTV, una tecnologia che permette di integrare contenuti broadcast e servizi online su un unico schermo. Questa evoluzione interessa sia le emittenti tradizionali sia le piattaforme di streaming, portando a una maggiore convergenza digitale. Le aziende del settore stanno investendo in nuove strategie pubblicitarie e in sistemi di Smart TV per adattarsi alle nuove possibilità offerte dal mercato.

Il piccolo schermo sta vivendo una metamorfosi profonda che ne ridefinisce i confini e le logiche di mercato. Durante il suo intervento d’apertura all’ HbbTV Symposium 2025, Vincent Grivet, Presidente della HbbTV Association, ha tracciato una linea chiara sull’evoluzione del settore, posizionando lo standard HbbTV non solo come uno strumento tecnico, ma come il vero fulcro della resilienza televisiva. Secondo Grivet, ci troviamo di fronte a un panorama in cui la televisione lineare, pur segnando una flessione, continua a rappresentare una fetta consistente e vitale del consumo mediatico, mentre i broadcaster tradizionali stanno completando con successo la loro mutazione in fornitori di servizi streaming di alta qualità.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - La nuova TV passa da HbbTV: svolta per broadcaster e streaming Global Broadcaster Television e Play Tv Network: sinergieAlessandro Cardito, Direttore Responsabile di GBT (Global Broadcaster Television) presenta l’alleanza sinergica e programmatica con Roberto Libero,... HbbTV ridisegna la TV: modelli di business, pubblicità e futuro ibridoIl panorama televisivo contemporaneo sta vivendo una metamorfosi senza precedenti, un’epoca in cui il confine tra la trasmissione lineare...