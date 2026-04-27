E-commerce Amazon lancia la quinta edizione dei Made in Italy Days vetrina globale per 5.500 eccellenze italiane

Amazon ha annunciato l’avvio della quinta edizione dei Made in Italy Days, un evento dedicato a promuovere prodotti italiani di qualità su scala internazionale. Questa iniziativa mette in mostra circa 5.500 eccellenze del settore, offrendo loro una vetrina globale attraverso la piattaforma di e-commerce. La manifestazione si svolge ufficialmente a partire dal 27 aprile, coinvolgendo numerose aziende e produttori italiani.

Roma, 27 apr. (AdnkronosLabitalia) - Amazon annuncia la quinta edizione dei Made in Italy Days: dal 13 al 19 maggio sarà disponibile sul negozio online una speciale finestra promozionale dedicata a un'ampia selezione di prodotti di migliaia di piccole e medie imprese (pmi) e dei marchi italiani più famosi, in collaborazione con Agenzia Ice. Sono oltre 5.500 le eccellenze Made in Italy ospitate all'interno della vetrina dedicata, disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 Paesi del mondo - oltre all'Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Belgio, Svezia, Polonia e Paesi Bassi - per un totale di più di 3 milioni di prodotti.🔗 Leggi su Iltempo.it

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