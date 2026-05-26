Hanno vinto loro Elezioni comunali arrivano tutti i risultati definitivi

Da tvzap.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle elezioni comunali del 2026 sono stati pubblicati tutti i risultati definitivi. I dati mostrano un quadro politico in evoluzione, con variazioni negli equilibri tra le diverse liste e coalizioni. Le percentuali di voto e i seggi assegnati hanno portato a cambiamenti rispetto alle tornate precedenti. La comunicazione ufficiale ha reso noti i risultati per ogni area, evidenziando le preferenze espresse dagli elettori.

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Le elezioni comunali 2026 consegnano un quadro politico in movimento, con risultati che ridisegnano gli equilibri nei territori e offrono indicazioni pesanti in vista del prossimo appuntamento nazionale. La tornata ha coinvolto oltre 6,6 milioni di elettori in comuni di regioni a statuto ordinario e in tre regioni a statuto speciale, catalizzando l’attenzione soprattutto su 18 capoluoghi, tra cui un capoluogo di regione e 17 capoluoghi di provincia. Secondo i dati definitivi diffusi dal ministero dell’Interno, l’ affluenza complessiva si è attestata al 60,1%, in calo rispetto al 64,9% della precedente tornata omologa. Il dato conferma una riduzione della partecipazione, elemento che incide sulla lettura politica dei risultati e sulla capacità di mobilitazione dei diversi schieramenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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