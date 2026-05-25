Quando sapremo i risultati delle elezioni comunali 2026 | gli orari di exit poll proiezioni e dati definitivi
Le elezioni comunali del maggio 2026 si svolgeranno in 18 capoluoghi di provincia e oltre 700 comuni. Gli exit poll saranno disponibili subito dopo la chiusura dei seggi e forniranno le prime proiezioni. I risultati ufficiali verranno diffusi nelle ore successive, con dati definitivi che arriveranno entro alcuni giorni. La consultazione potrebbe influenzare la distribuzione politica a livello locale e nazionale.
Roma, 25 maggio 2025 – Con 18 capoluoghi di provincia e oltre 700 comuni al voto, le elezioni amministrative di maggio 2026 possono ridisegnare la mappa politica italiana. I seggi, aperti per l'intera giornata di ieri e la mattinata di oggi, chiudono alle 15. Ma quando arriveranno i primi exit poll e le proiezioni? E quando si sapranno i risultati definitivi? Ecco la guida completa per seguire lo spoglio e interpretare i dati che arriveranno in tempo reale. Exit poll. Le città ‘campione'. Le proiezioni. I risultati definitivi. Dove seguire le elezioni in diretta. Exit poll. I seggi, come detto, restano aperti fino alle 15 di lunedì. Subito dopo la chiusura delle urne, iniziano le operazioni di scrutinio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
2026-04-26 PISTOIA - ELEZIONI COMUNALI, FRATELLI D'ITALIA PRESENTA LA LISTA
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