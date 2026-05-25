Nelle elezioni comunali del 2026, il candidato sostenuto dal centrodestra ha ottenuto la vittoria a Salerno. A Venezia, il centrodestra si è imposto, mentre a Reggio Calabria i risultati indicano una vittoria al primo turno per il candidato sostenuto dal centrodestra. A Arezzo, il centrodestra è in vantaggio, con possibilità di evitare il secondo turno. I risultati sono definitivi e ufficiali.

Il centrodestra va verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno e avanti ad Arezzo e a Venezia, con possibilità di evitare il ballottaggio. Trionfa Vincenzo De Luca a Salerno, il Pd conferma Biffoni a Prato. A Messina Basile (Sud chiama Nord, il movimento di Cateno de Luca) dovrebbe conquistare la città siciliana sullo stretto. Questi i risultati degli exit poll e proiezioni sulle comunali secondo il Consorzio Opinio per la Rai. Il dato definitivo sull’affluenza si è attestato al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata (64,91%). 20:10 – I primi risultati definitivi Arrivano i primi risultati definitivi di queste elezioni comunali: a Venezia vince Venturini, la città resta al centrodestra: mentre a Colleferro, Giulio Calamita è stato eletto nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elezioni comunali 2026, risultati definitivi: De Luca trionfa a Salerno, a Venezia vince il centrodestra

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