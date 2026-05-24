Nonna Patria sventola il tricolore e urla | Io sono italiana! E i compagni pro-Pal la insultano video

Da secoloditalia.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’anziana donna ha gridato dal suo balcone di Milano, “Io sono italiana!”, mentre studenti e manifestanti pro-Palestina sfilavano con bandiere di Gaza. La scena è stata ripresa in un video, nel quale si vede la donna sventolare il tricolore e gridare il suo credo. Alcuni dei presenti, considerati suoi “compagni”, le hanno rivolto insulti durante l’episodio. Non sono stati segnalati altri dettagli o conseguenze legali.

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“Io sono italiana!”, ha urlato un’anziana signora dal balcone di una strada di Milano mentre sotto i suoi occhi studenti e compagni pro-Pal sfilavano con le bandiere di Gaza. Poi “nonna Patria”, così ribattezzata sui social, ha continuato a sventolare orgogliosamente la bandiera tricolore, sotto lo sguardo dei manifestati pro-Pal. Qualcuno ha inveito contro la donna che – come si vede nel video pubblicato sulla pagina Fb di Fratelli d’Italia – ha risposto per le rime agli improperi. Poi la discussione si è spostata sul web, dove i compagni pro-Pal si sono scatenati in vere e proprie offese all’indirizzo dell’anziana signora. Nonna Patria, l’anziana donna sventola il tricolore e risponde ai pro-Pal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - “Nonna Patria” sventola il tricolore e urla: “Io sono italiana!”. E i “compagni” pro-Pal la insultano ( video)
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