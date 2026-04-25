Milano i pro Pal insultano la Brigata ebraica al corteo del 25 aprile Fiano | Ci hanno detto siete solo saponette mancate – Il video

Durante il corteo del 25 aprile a Milano, un esponente del Partito Democratico ha riferito che alcuni manifestanti pro Palestina hanno rivolto insulti alla Brigata ebraica, tra cui l’espressione «siete solo saponette mancate». Un video diffuso mostra alcune contestazioni rivolte ai membri della Brigata ebraica, mentre l’esponente politico ha condiviso le parole udite durante la manifestazione. La polemica si inserisce nel contesto di tensioni tra diversi gruppi presenti alla manifestazione.

« Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate ». Lo ha riferito l’esponente del Pd Emanuele Fiano al corteo del 25 aprile a Milano parlando delle contestazioni ricevute alla Brigata ebraica dai manifestanti pro Palestina. Molti i fischi arrivati dai manifestanti nel tratto dove si trova anche Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, protetto da un ampio schieramento di forze dell’ordine. «Tutti i partiti politici dell’arco costituzionale e le organizzazioni antifasciste sono qui insieme alla Brigata ebraica», ha dichiarato il democratico ed esponente di Sinistra per Israele. «Questo è il corteo in cui si difende la libertà di tutti. Poi ci sono estremisti che assegnano la libertà a chi vogliono loro», ha aggiunto.🔗 Leggi su Open.online

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