Una donna di 40 anni di Gravina ha scoperto il tradimento del fidanzato e, dopo averlo affrontato, ha deciso di tappezzare l’auto del partner con le chat scambiate con l’amante. L’episodio si è verificato ad Altamura, in provincia di Bari, dove la donna ha esposto pubblicamente il messaggio di vendetta, coprendo il veicolo con le conversazioni rivelatrici.

Ad Altamura, una donna scopre il tradimento e trasforma l’auto dell’ex in una bacheca pubblica tra applausi sui social e rischio denunce per divulgazione di conversazioni private Quando il tradimento lascia il segno, a volte lo spettacolo si consuma sulla carrozzeria di un’auto. Ad Altamura, in provincia di Bari, una donna quarantenne di Gravina ha scoperto il comportamento infedele del compagno e ha scelto di trasformare la rabbia in una protesta pubblica, visibile a tutti. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’auto del presunto traditore, parcheggiata nella zona industriale, è diventata il palcoscenico della vendetta.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Traditore, m***a, quando lei non era disponibile ti sei ricordato di amarmi”: scopre che il fidanzato è infedele e si vendica tappezzandogli l’auto con le chat con l’amante

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Scopre il tradimento e “smaschera” il fidanzato: auto imbrattata e chat con l'amante incollate sulla carrozzeriaSuccede ad Altamura: scritte con spray e messaggi stampati per denunciare pubblicamente il tradimento.

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