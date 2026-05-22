Giorgia Meloni ha scritto una lettera al quotidiano La Stampa, smentendo di essersi infuriata per i manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano. Manifesti voluti da Matteo Renzi che ha lanciato una campagna provocatoria contro la premier diffondendo cartelloni in cui si legge la frase con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“. Manifesti “Quando c’era lei” nelle stazioni: il commento di Meloni all’iniziativa di Renzi La campagna, ha dichiarato Renzi, è “una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”. Nelle scorse ore, un articolo pubblicato sulla Stampa ha parlato di una Meloni “furibonda” per l’iniziativa renziana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meloni replica ai manifesti "Quando c'era lei" di Renzi nelle stazioni: "Non mi hanno irritata, sono efficaci"

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