Meloni replica ai manifesti Quando c' era lei di Renzi nelle stazioni | Non mi hanno irritata sono efficaci
Giorgia Meloni ha scritto una lettera al quotidiano La Stampa, smentendo di essersi infuriata per i manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano. Manifesti voluti da Matteo Renzi che ha lanciato una campagna provocatoria contro la premier diffondendo cartelloni in cui si legge la frase con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“. Manifesti “Quando c’era lei” nelle stazioni: il commento di Meloni all’iniziativa di Renzi La campagna, ha dichiarato Renzi, è “una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”. Nelle scorse ore, un articolo pubblicato sulla Stampa ha parlato di una Meloni “furibonda” per l’iniziativa renziana. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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