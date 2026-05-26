Mads Mikkelsen ha dichiarato di essere disposto a tornare nel ruolo di Hannibal, ma solo se si presenterà l’opportunità giusta e prima che passi troppo tempo. La serie televisiva, scomparsa dai palinsesti, continua a mantenere un seguito di fan appassionati. L’attore ha specificato che il ritorno dipende da condizioni precise e dal momento adatto, senza però confermare ufficialmente un nuovo progetto o una ripresa.

Alcune serie televisive spariscono dai palinsesti ma continuano a vivere come ossessioni collettive: Hannibal appartiene a quella categoria e Mads Mikkelsen è pronto a trasformare il ritorno della serie in uno dei desideri più persistenti del fandom televisivo moderno. A più di dieci anni dalla cancellazione di Hannibal, Mads Mikkelsen torna a parlare di un possibile revival della serie cult. L'attore danese si dice pronto a riprendere il ruolo di Hannibal Lecter, ma soltanto seguendo una direzione molto precisa. Mads Mikkelsen vuole tornare in Hannibal, ma soltanto nel formato giusto Negli ultimi anni il nome di Mads Mikkelsen è rimasto incollato a quello di Hannibal Lecter come un buon Chianti su un piatto di fave. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hannibal, Mads Mikkelsen apre al ritorno: “Ma solo a una condizione e prima che il tempo scorra troppo"

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How HANNIBAL Permanently Changed MADS MIKKELSENS Career Path

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