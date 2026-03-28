L’attore danese Mads Mikkelsen ha recentemente parlato del suo ruolo in un film diretto da Anders Thomas Jensen, descrivendo il personaggio come una figura disperata e al tempo stesso divertente. Durante l’intervista, l’attore ha spiegato come il suo personaggio, un vichingo, rappresenti una parte complessa e sfaccettata della narrazione, sottolineando l’importanza di usare l’immaginazione nei processi creativi.

L'attore ci racconta uno dei suoi personaggi più disperati e allo stesso tempo divertenti, creato dalla mente brillante di Anders Thomas Jensen. Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, Mio fratello è un vichingo è stato accolto con grande calore negli ultimi giorni di festival. Come ogni anno, in molti si sono fatti la fatidica domanda: ma perché non è in concorso? Merito del ritorno di una coppia che funziona benissimo: il regista Anders Thomas Jensen, anche sceneggiatore, e Mads Mikkelsen. Questo è un duo ormai collaudato: Jensen ha infatti voluto Mikkelsen in tutti i suoi film. Stavolta lo ha trasformato in Manfred, fratello maggiore di Anker (Nikolaj Lie Kaas), rapinatore che gli ha chiesto di sotterrare una borsa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mio fratello è un vichingo, intervista a Mads Mikkelsen: "Viaggiare con la fantasia può essere una necessità"

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