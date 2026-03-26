Mio fratello è un vichingo recensione | una grande prova di Mads Mikkelsen

La recensione si concentra sulla performance di Mads Mikkelsen in un film che combina elementi di commedia nera, musica dei Beatles e leggende vichinghe. La pellicola racconta la storia di due fratelli, esplorando un trauma nascosto attraverso una narrazione che mescola aspetti sovrannaturali e umani. La trama si sviluppa su più livelli, alternando momenti di comicità e riflessione.

Un'insolita commedia nera, in cui la musica dei Beatles e le leggende vichinghe nascondono il trauma sepolto e dimenticato di due fratelli. Accolto con una standing ovation alla proiezione nella sala Darsena alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso, Mio fratello è un vichingo è un film spiazzante. In senso buono. Dirige Anders Thomas Jensen (vincitore nel 1999 di un premio Oscar per il corto Valgaften), anche sceneggiatore. Il regista danese è uno dei talenti più interessanti e poliedrici del cinema contemporaneo: parte del movimento Dogma (creato dai colleghi Lars von Trier e Thomas Vinterberg), ha scritto molto per Susanne Bier, per poi esordire al cinema nel 2000 con Luci intermittenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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