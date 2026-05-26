La storia di Guido Fanti, il sindaco bolognese pioniere del rinnovamento e del "modello emiliano", è finalmente narrata in un documentario. S’intitola Guido Fanti, il Visionario e viene presentato dai registi Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani domani alle 18 al Modernissimo, alla presenza di Gian Luca Farinelli, del presidente della Regione Michele de Pascale ("È stato un innovatore che ha interpretato l’autonomia regionale come strumento di coesione, sviluppo e democrazia"), del sindaco Matteo Lepore ("E’ stato capace di tenere insieme visione e concretezza senza perdere il rapporto con la vita quotidiana"), Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea Legislativa e Lanfranco Fanti, figlio del visionario Guido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Guido Fanti, il sindaco visionario"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guido Bagatta lancia la nuova stagione di “Guido dalle Sette”Dal 20 aprile torna “Guido dalle Sette”, il programma radiofonico condotto da Guido Bagatta.

SPECIALE ELEZIONI. Guido Di Leone ottiene una riconferma 'bulgara'. E' ancora sindaco di CelloleGuido Di Leone è stato riconfermato sindaco di Cellole con oltre il 70% dei voti, in una vittoria schiacciante.

Argomenti più discussi: Guido Fanti, il visionario; Guido Fanti, il sindaco visionario; Guido Fanti, il visionario: un docufilm riporta alla memoria il Sindaco della nuova Bologna; Consiglio comunale, seduta solenne dedicata alla Giornata dell’Europa.

Guido Fanti, il sindaco visionarioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it