Dal 20 aprile torna “Guido dalle Sette”, il programma radiofonico condotto da Guido Bagatta. Questa stagione si distingue per l’introduzione dell’intelligenza artificiale come nuova voce narrativa e registica. La trasmissione, ormai consolidata nel panorama radiofonico, riprende la sua programmazione con questa novità tecnologica, che coinvolge sia la narrazione che la regia del radiocast.

Dal 20 aprile torna “Guido dalle Sette”: il Radiocast di Guido Bagatta introduce l’AI come nuova voce narrativa e registica. “Guido dalle Sette”, il Radiocast quotidiano ideato e condotto da Guido Bagatta, torna dal 20 aprile con una nuova stagione ricca di novità. Gli episodi saranno disponibili ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 19:00, su YouTube, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Al fianco di Bagatta ci sarà ancora Dionigi Andreano, confermato come seconda voce del programma. La nuova edizione segna un passo in avanti nel panorama dei contenuti audio italiani: l’intelligenza artificiale entrerà direttamente nella costruzione narrativa del Radiocast, con funzioni editoriali e di regia.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Guido Bagatta lancia la nuova stagione di “Guido dalle Sette”

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