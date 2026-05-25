SPECIALE ELEZIONI Guido Di Leone ottiene una riconferma ' bulgara' E' ancora sindaco di Cellole

Guido Di Leone è stato riconfermato sindaco di Cellole con oltre il 70% dei voti, in una vittoria schiacciante. La sua lista ha ottenuto tutti i seggi disponibili, lasciando poche possibilità di competizione. La campagna elettorale si è concentrata sulla sua esperienza e sulla continuità amministrativa. Nessun altro candidato ha sfidato seriamente la sua candidatura, rendendo il risultato quasi scontato fin dall’inizio. La proclamazione ufficiale è prevista nelle prossime ore.

Non c'è mai stata storia, sin dalla presentazione delle liste civiche era abbastanza chiaro a tutti che Guido Di Leone non avrebbe mai avuto alcuna difficoltà a conquistare nuovamente la fascia tricolore. Ed infatti a dire il vero la campagna elettorale non è mai decollata, col sindaco uscente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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