Guida con la patente revocata e ai carabinieri finge di essere suo fratello | arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver fornito falsa identità, dichiarando di essere suo fratello, per evitare una multa. Alla guida con la patente revocata, ha cercato di ingannare le forze dell’ordine, ma è stato arrestato. La polizia ha accertato la sua reale identità e la condizione della patente. L’uomo è stato arrestato e portato in camera di sicurezza.