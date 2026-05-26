Guida alla scelta delle centrifughe | tecnologie e applicazioni per la ricerca

Notizia in breve

Le centrifughe sono strumenti essenziali in laboratorio per la separazione di componenti di un miscuglio. Esistono diverse tecnologie, come centrifughe a banco e a banco rotante, con applicazioni che spaziano dalla ricerca biologica alla chimica. La scelta dipende dalle esigenze specifiche, come velocità di rotazione e capacità di contenimento. Sono utilizzate in analisi cliniche, biotecnologie e studi sperimentali, dove la separazione rapida e efficace è fondamentale.