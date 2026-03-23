UE | 330 milioni per la ricerca su tecnologie nucleari

La Commissione europea ha adottato il Programma di lavoro 2026–2027 di Euratom, che prevede un investimento complessivo di 330 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle tecnologie nucleari, con un forte focus su ricerca e innovazione. Il Programma si affianca a Horizon Europe e contribuisce agli obiettivi europei in materia di indipendenza energetica, competitività e neutralità climatica per il 2050. Una quota significativa delle risorse, pari a 222 milioni di euro, è destinata allo sviluppo della fusione nucleare, considerata una tecnologia chiave per un’energia pulita, sicura e sostenibile nel lungo periodo. Le azioni previste... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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